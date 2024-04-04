В следующее трансферное окно Челси вынужден продавать игроков. Причиной этому является нагрузка в связи с правилами финансового фэйр-плея, которую нужно снизить.
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С кем планирует попрощаться лондонский клуб
В следующее трансферное окно руководство Челси решило попрощаться с двумя футболистами – защитником Рисом Джеймсом и полузащитником Конором Галлахером.
Ранее также была информация, что летом клуб хочет продать украинца Михаила Мудрика из-за "недостатка стабильности".
- Рис Джейм провел всего 8 матчей и отметился 1 голевой передачей. Играет в Челси с 2019 года.
- Конор Галлахер сыграл 24 поединка, забил 2 гола и имеет на своем счету 5 голевых передач. В лондонский клуб перешел в 2022 году.
К слову, сейчас Челси занимает 12 позицию в турнирной таблице английской Премьер-лиги, заработав 40 очков. В следующем поединке команда сыграет против Шеффилд Юнайтед. Матч состоится 7 апреля.