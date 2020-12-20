В понедельник, 21 декабря, Вест Хэм Андрея Ярмоленко сыграет на выезде против Челси в рамках 14-го тура АПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Челси – Вест Хэм: перед матчем

Очень интересным должно получиться это противостояние. Обе команды "дышат" друг другу в спину в турнирной таблице. Челси – 8, а Вест Хэм – 9-й. Между клубами разница лишь в одно очко. Так, если "молотобойцам" удастся вырвать победу на выезде, то они опередят лондонский клуб, пишет 24 канал.

Стоит прочитать Ливерпуль забил 7 сухих голов Кристал Пэлас: видео

Не самый лучший соперник для Вест Хэма. Челси не проигрывает на своем поле в последних 11 из 12 поединков. В прошлом туре АПЛ команда Фрэнка Лэмпарда потерпела неожиданное поражение на выезде от Вулверхэмптона 2:1. На 90-й минуте Нету вырвал победу для хозяев.

Вест Хэм, за который играет украинец Андрей Ярмоленко, в последнем матче сыграл вничью с Кристал Пэлас – 1:1. "Молотобойцы" с 70-й минуты играли в большинстве.

Матч 14-го тура АПЛ Челси – Вест Хэм состоится 21 декабря в 22:00

Что прогнозируют букмекеры Marathonbet?

Несмотря на то, что команды идут нога в ногу в таблице тотальное преимущество отдают хозяевам встречи. На победу Челси можно сделать ставку с коэффициентом 1,50. А вот в победу клуба Ярмоленко букмекеры верят значительно меньше – 6,55. Ничья в этом противостоянии оценена в 4,85.

Вероятно, что поединок завершит со счетом 2:0 или 2:1. На такие результаты стоят одинаковые коэффициенты – по 7,70. А вот на минимальный успех Вест Хэма 0:1 до 19,75.

Эксперты склоняются к тому, что обеим командам удастся забить во встрече – 1,74.

Кто же первый размочит нули на табло? Этой командой станет Челси – 1,42. Первый результативный удар в поединке в исполнении "молотобойцев" оценен в 3,28.

Болельщики скорее всего увидят гол от Тимо Вернера – 2,15. Также следует обратить внимание и на Тэмми Абрахама – 2,20.

Что касается гостей, то преимущество отдают Себастьяну Алье – 4,30. Неплохой коэффициент стоит и на гол украинца Ярмоленко – 5,50.