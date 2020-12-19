Английский Ливерпуль несмотря на травмы набирает форму. "Мерсисайдцы" в субботу, 19 декабря, получили самую разгромную победу в сезоне 2020/2021, разбив Кристал Пэлас в 14 туре английской Премьер-лиги (АПЛ).

Кристал Пэлас – Ливерпуль 0:7

Голы: Минамино, 3, Мане, 35, Фирмино, 44, 68, Хендерсон, 52, Салах, 81, 84

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Парад голов в лондонском матче начался уже на 3-й минуте, пишет 24 канал. Минамино не встретил сопротивления в штрафной и прошил голкипера "орлов".

В середине тайма преимущество гостей увеличил Мане, которому защитники Кристал Пэлас дали пробить из пределов штрафной. Гол в раздевалку после стремительной атаки забил Фирмино.

После перерыва, как на тренировке с дальней дистанции отличился капитан Ливерпуля Хендерсон. После него дубль оформил бразилец Фирмино, поиздевавшись над защитниками и вратарем.

Добил хозяев Салах, который за 3 минуты оформил дубль. Сначала нападающий замкнул подачу ударом головой, а затем в стиле Арьена Роббена "положил" мяч в верхний угол ворот – 0:7!

Кристал Пэлас – Ливерпуль видеообзор