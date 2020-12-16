Во вторник, 15 декабря, Челси на выезде сыграл против Вулверхэмптона в рамках 13-го тура АПЛ. Гости неожиданно на последних минутах потеряли ничью.

Вулверхэмптон – Челси 2:1

Голы: Поденсе, 66, Нету, 90 – Жиру, 49

В начале встречи Зума потерял 100-процентную возможность забить. Он выпрыгнул выше всех в штрафной хозяев. Но перекладина спасла ворота Вулверхэмптона, пишет 24 канал.

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Неожиданное поражение гостей

В первом тайме команды так и не сумели открыть счет встречи. Поэтому голы начались во второй 45-минутке. После перерыва результативный удар Жиру изменил цифры на табло.

Француз откликнулся на передачу с фланга – мяч пролетел под руками голкипера. Вратарь пытался спасти собственные владения, но вытащил мяч уже за линией ворот – 0:1.

Меньше, чем за 20 минут хозяева сравняли счет. Поденсе "оставил в дураках" двух игроков Челси и пробил из пределов штрафной в ближний угол – голкипер был беспомощным, 1:1.

Казалось, что встреча завершится ничьей и обе команды получат хотя бы очко в поединке. Но иначе думали хозяева. На 90-й минуте встречи быстрая атака Вулверхэмптона была результативной. Только два игрока хозяев выбежали в атаку против 5 футболистов лондонцев. Нету протащил мяч к штрафной и мощно пробил мимо голкипера – 2:1. Неожиданная победа Вулверхэмптона.

После 13 туров Челси с 22 очками располагается на 5 строчке в таблице АПЛ. Их соперник Вулверхэмптон – середняк элитного дивизиона. В их активе 20 очков и лишь 10 место.

Вулверхэмптон – Челси видеообзор