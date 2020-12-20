Чи встоїть Вест Хем Ярмоленка перед Челсі на їх фартовій домашній арені: прогноз букмекерів
У понеділок, 21 грудня, Вест Хем Андрія Ярмоленка зіграє на виїзді проти Челсі у рамках 14-го туру АПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.
Челсі – Вест Хем: перед матчем
Дуже цікавим має видатись це протистояння. Обидві команди "дихаю" одна одній у спину у турнірній таблиці. Челсі – 8, а Вест Хем – 9-й. Між клубами різниця лише в одне очко. То ж, якщо "молотобійцям" вдасться вирвати перемогу на виїзді, то вони випередять лондонський клуб, пише 24 канал.
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Що прогнозують букмекери Marathonbet?
Попри те, що команди йдуть нога в ногу у таблиці тотальну перевагу віддають господарям зустрічі. На перемогу Челсі можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,50. А от у звитягу клубу Ярмоленка букмекери вірять значно менше – 6,55. Нічия у цьому протистоянні оцінена у 4,85.
Ймовірно, що поєдинок завершить з рахунком 2:0 або 2:1. На такі результати стоять однакові коефіцієнти – по 7,70. А от на мінімальний успіх Вест Хема 0:1 аж 19,75.
Експерти схиляються до того, що обидвом командам вдасться забити у зустрічі – 1,74.
Хто ж перший розмочить нулі на табло? Цією командою стане Челсі – 1,42. Перший результативний удар у поєдинку у виконанні "молотобійців" оцінений у 3,28.
Вболівальники швидше за все побачать гол від Тімо Вернера – 2,15. Також слід звернути увагу і на Теммі Абрахама – 2,20.
Щодо гостей, то тут віддають перевагу Себастьяну Альє – 4,30. Непоганий коефіцієнт стоїть і на гол українця Ярмоленка – 5,50.
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