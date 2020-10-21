У матчі між "Челсі" та "Севільєю" у Лізі чемпіонів в середу, 21 жовтня, команди так і не змогли забити бодай один гол. Відтак гра закінчилася внічию.

Челсі – Севілья 0:0

Обидві команди проводили це матч після не надто успішних виступів у внутрішніх чемпіонатах. Тому без ротації не обійшлося. Для прикладу, місце у воротах "Челсі" зайняв Едуар Менді. І саме він в одному з моментів врятував лондонців від пропущеного голу, рукою відбивши м'яч, що летів у ворота.

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У протилежних воріт найбільше роботи Боно створював Тімо Вернер. Нападник мав декілька нагод відзначитися, але пробити голкіпера так і не зумів.

На 67-й хвилині "Севілья" красиво розіграла кутовий – пішла подача у дальній кут штрафного майданчика на Хордана. Півзахисник пробивав злету. Якби йому вдалося забити, це був би один з найкрасивіших голів в цій Лізі чемпіонів. А так м'яч пройшов у лічених сантиметрах над перекладиною воріт.

Відтак матч закінчився в безгольову нічию. І став єдиним у перший день групового етапу Ліги чемпіонів, де голів забито не було.

Відеоогляд матчу Челсі – Севілья