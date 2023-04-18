Реал и Челси проводят ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре на "Сантьяго Бернабеу" мадридцы отмечали уверенную победу со счетом 2:0, пишет 24 канал.

Следите с нами Челси – Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В Лондоне же первый тайм был примерно равным, хотя атаки Челси были более острыми. Подопечные Лэмпарда надеялись взять свое после перерыва, но Реал разбил планы хозяев в начале второго тайма.

В одной из контратак Родриго смог пройти защитника соперника и выйти на опасную позицию. В итоге сделав перепасовку с Винисиусом, Гоэс отправил мяч в почти пустые ворота Аррисабалаги.

Видео гола Родриго: