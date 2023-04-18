Челси и Рал ответный матч проведут в Лондоне на стадионе "Стэмфорд бридж". После первого матча преимущество на стороне "сливочных", которые дома победили 2:0. Еще одной проблемой для "синих" в этом матче стало удаление защитника Чилвелла, который сейчас пропустит и этот матч.

К теме Мудрику поможет только чудо: какие шансы у Челси на камбэк против Реала в Лиге чемпионов

Победитель этой пары в полуфинале Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Манчестер Сити – Бавария. В первом матче "горожане" разгромили соперника дома 3:0.

Матч Челси - Реал начнется в 22:00. Онлайн-трансляция матча Челси – Реал доступна в этой новости.

Челси – Реал онлайн