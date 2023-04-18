Реал та Челсі проводять матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У першій грі на "Сантьяго Бернабеу" мадридці святкували впевнену перемогу з рахунком 2:0, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Челсі – Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У Лондоні ж перший тайм був приблизно рівним, хоча атаки Челсі були гострішими. Підопічні Лемпарда сподівались взяти своє після перерви, але Реал розбив плани господарів на початку другого тайму.

В одній з контратак Родріго зміг пройти захисника суперника та вийти на небезпечніу позицію. У підсумку зробивши перепасовку із Вінісіусом, Гоес таки відправив м'яч у майже порожні ворота Аррісабалаги.

Відео голу Родріго: