В первом матче на "Альфредо Ди Стефано" счет открыл Челси. Вперед гостей на 14 минуте вывел Кристиан Пулишич. Четверть часа спустя Реал восстановил паритет. Карим Бензема эффектно пробил после розыгрыша углового.

Как это было Реал и Челси расписали результативную ничью в полуфинале Лиги чемпионов: видео

В этой Лиге чемпионов Реал уже побеждал английскую команду, а Челси – испанскую. "Сливочные" в 1/4 финала выбили Ливерпуль, а Челси на стадии 1/8 финала выиграл оба матча у Атлетико.

Наставник лондонцев Томас Тухель еще ни разу не проигрывал в качестве тренера испанским командам. Впрочем, Челси в девяти последних матчах Лиги чемпионов на "Стэмфорд Бридж" имеет только 3 победы, еще 4 ничьи и 2 поражения.

Реал выиграл три последних полуфинальных противостояния, а до этого 5 из 6 проиграл. Мадридский клуб 14 раз добирался до полуфинала Лиги чемпионов. Это рекорд турнира – Бавария и Барселона провели на 2 меньше.

Статистика Реала в двухматчевых противостояниях с английскими клубами – 9 побед и 5 поражений. Мадридцы выиграли 4 из 5 последних таких дуэлей.

Однако Реал не может победить английский клуб на выезде 4 матча подряд. Реал 9 раз начинал двухматчевые дуэли с домашней ничьей: только дважды такие поединки мадридцы в результате довели до победы.

Челси – Реал: прогноз Favbet на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

После первого матча Челси стал фаворитом противостояния. Проход лондонского клуба в финал Лиги чемпионов оценивают коэффициентом 1,64. Вместе с тем, на проход Реала в решающий матч букмекеры предлагают коэффициент 2,38.

Лондонский клуб также фаворит в контексте победы в основное время матча. На победу "синих" букмекеры предлагают коэффициент 2,20. В то же время шансы Реала одержать победу в основное время оценены коэффициентом 3,55.

Ничья в основное время, которая может удовлетворить при определенных обстоятельствах оба клуба, оценена коэффициентом 3,35. Обоим клубам не обязательно одерживать победу: Челси устроит ничья 0:0, а Реал – результативная мировая.

Реал обязан забить минимум один гол, чтобы сыграть пропущенный мяч дома. Букмекеры предлагают коэффициент 2,15 на индивидуальный тотал Реала больше 1. Хозяевам поля тоже не стоит забывать об атаке, чтобы обезопасить себя от обидного поражения. Коэффициент 2,34 на индивидуальный тотал Челси больше 1,5.

Шансы Реала во многом будут зависеть от того, как матч сыграет Карим Бензема. Гол лидера мадридского клуба оценивают коэффициентом 2,50. В составе Челси следует выделить все того же Пулишича. Мяч американца в ворота Реала оценен коэффициентом 3,10.

Поединок Челси – Реал начнется в 22:00.