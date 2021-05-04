У першому матчі на "Альфредо Ді Стефано" рахунок відкрив Челсі. Вперед гостей на 14 хвилині вивів Крістіан Пулішич. Чверть години потому Реал відновив паритет. Карім Бензема ефектно пробив після розіграшу кутового.

Як це було Реал і Челсі розписали результативну нічию у півфіналі Ліги чемпіонів: відео

У цій Лізі чемпіонів Реал вже перемагав англійську команду, а Челсі – іспанську. "Вершкові" в 1/4 фіналу вибили Ліверпуль, а Челсі на стадії 1/8 фіналу виграв обидва матчі в Атлетіко.

Наставник лондонців Томас Тухель ще жодного разу не програвав як тренер іспанським командам. Втім, Челсі у дев'яти останніх матчах Ліги чемпіонів на "Стемфорд Брідж" має лише 3 перемоги, ще 4 нічиї та 2 поразки.

Реал виграв три останніх півфінальних протистояння, а до цього 5 з 6 програв. Мадридський клуб 14 раз діставався до півфіналу Ліги чемпіонів. Це рекорд турніру – Баварія і Барселона провели на 2 менше.

Статистика Реала у двоматчевих протистояннях з англійськими клубами – 9 перемог та 5 поразок. Мадридці виграли 4 з 5 останніх таких дуелей.

Однак Реал не може перемогти англійський клуб на виїзді 4 матчі поспіль. Реал 9 разів починав двохматчеві дуелі з домашньої нічиєї: лише двічі такі поєдинки мадридці в результаті довели до перемоги.

Челсі – Реал: прогноз Favbet на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Після першого матчу Челсі став фаворитом протистояння. Прохід лондонського клубу у фінал Ліги чемпіонів оцінюють коефіцієнтом 1,64. Разом з тим, на прохід Реала у вирішальний матч букмекери пропонують коефіцієнт 2,38.

Лондонський клуб також фаворит у контексті перемоги в основний час матчу. На звитягу "синіх" букмекери пропонують коефіцієнт 2,20. Водночас шанси Реала здобути перемогу в основний час оцінені коефіцієнтом 3,55.

Нічия в основний час, яка може задовольнити за певних обставин обидва клуби, оцінена коефіцієнтом 3,35. Обидвом клубам не обов'язково здобувати перемогу: Челсі влаштує нічия 0:0, а Реал – результативна мирова.

Реал зобов'язаний забивати мінімум один гол, щоб відіграти пропущений м'яч вдома. Букмекери пропонують коефіцієнт 2,15 на індивідуальний тотал Реала більше 1. Господарям поля теж варто не забувати про атаку, щоб убезпечити себе від прикрої поразки. Коефіцієнт 2,34 на індивідуальний тотал Челсі більше 1,5.

Шанси Реала багато в чому будуть залежати від того, як матч зіграє Карім Бензема. Гол лідера мадридського клубу оцінюють коефіцієнтом 2,50. У складі Челсі слід виділити все того ж Пулішича. М'яч американця у ворота Реала оцінений коефіцієнтом 3,10.

Поєдинок Челсі – Реал розпочнеться о 22:00.