Челси собирает всех, кого вздумается: "аристократы" подписали конкурента для Михаила Мудрика

Лондонский Челси очень уверенно смотрится на трансферном рынке. "Аристократы" подписали очередного талантливого нападающего.

Лондонский Челси приобрел Нони Мадуэке из ПСВ. Посредством этого трансфера "аристократы" побили рекорд Манчестер Сити.

Достойно внимания В компанию Малиновского: еще один игрок сборной Украины может оказаться в чемпионате Франции

Условия соглашения

Английский футболист выступает на позиции правого вингера. Мадуэке подписал контракт с Челси до 2030 года, так же как и Михаил Мудрик. "Аристократам" при юном вингере пришлось отдать ПСВ 35 миллионов евро.

Чем больше приобретений оформляет Челси, тем большая чистка их ждет. "Аристократам" придется попрощаться с рядом высококвалифицированных игроков, не входящих в планы Грэма Поттера. Также Челси побил трансферный рекорд Манчестер Сити. Лондонский клуб уже потратил 400 миллионов фунтов на покупку футболистов в текущем сезоне.

Нони Мадуэке