Лондонський Челсі придбав Ноні Мадуеке з ПСВ. За допомогою цього трансферу "аристократи" побили рекорд Манчестер Сіті.

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Умови угоди

Англійський футболіст виступає на позиції правого вінгера. Мадуеке підписав контракт з Челсі до 2030 року, так як і Михайло Мудрик. "Аристократам" за юного вінгера довелось віддати ПСВ 35 мільйонів євро.

Чим більше придбань оформлює Челсі, тим більша чистка на них чекає. "Аристократам" доведеться попрощатись з низкою висококваліфікованих гравців, які не входять у плани Грема Поттера. Також Челсі побив трансферний рекорд Манчестер Сіті. Лондонський клуб уже витратив 400 мільйонів фунтів на придбання футболістів у поточному сезоні.

Ноні Мадуеке