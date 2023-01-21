Лондонський Челсі придбав Ноні Мадуеке з ПСВ. За допомогою цього трансферу "аристократи" побили рекорд Манчестер Сіті.
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Умови угоди
Англійський футболіст виступає на позиції правого вінгера. Мадуеке підписав контракт з Челсі до 2030 року, так як і Михайло Мудрик. "Аристократам" за юного вінгера довелось віддати ПСВ 35 мільйонів євро.
Чим більше придбань оформлює Челсі, тим більша чистка на них чекає. "Аристократам" доведеться попрощатись з низкою висококваліфікованих гравців, які не входять у плани Грема Поттера. Також Челсі побив трансферний рекорд Манчестер Сіті. Лондонський клуб уже витратив 400 мільйонів фунтів на придбання футболістів у поточному сезоні.
Ноні Мадуеке
- 20-річний вінгер – вихованець нідерландського ПСВ. Гравець провів за "фермерів" 51 матч, у яких зміг забити 11 м'ячів.
- Мадуке виступає за молодіжну збірну Англії. Можливо, перехід у Челсі відкриває Ноні шлях у головну команду "трьох левів".
- Тренер ПСВ описував Мадуеке, як креативного, фізично-сильного півзахисника. Також він зазначав, що Ноні це той гравець, який може опинитись у потрібному місці, у потрібний час.