Таким задержанием журналиста из США в России хотят показать, что все американцы работают под прикрытием, но не во благо страны-оккупанта. В настоящее время Эван Гершкович находится в тюрьме "Лефортово" в Москве. Там представителя СМИ будут содержать в суде.

К теме Гершковича "пасли" российские спецслужбы: в WSJ раскрыли головокружительные детали ареста журналиста

Американскому журналисту грозит 20 лет тюрьмы. В WSJ заявляли, что за их 31-летним журналистом перед задержанием следили представители российских спецслужб.

Любопытно! Родители задержанного журналиста ранее переехали из СССР в Нью-Джерси. Во враждебную Россию Гершкович вернулся уже как журналист, чтобы открыть глаза россиянам во всю правду. До задержания в течение шести лет работал в стране-террористке.

Акция поддержки от фанатов Арсенала

На поединке 32-го тура АПЛ Арсенал – Саутгемптон фанаты хозяев устроили перфоменс в поддержку задержанного американского журналиста. Болельщики "канониров" растянули на трибунах "Эмирейтс" большой баннер в поддержку Эвана Гершковича с его изображением.

Такой перфоменс был организован фанатами Арсенала из-за того, что сам задержанный журналист болеет за лондонский клуб. Английские фаны требуют отпустить в России представителя The Wall Street Journal.

Свободу Эвану. Фанаты Арсенала стоят вместе с Эваном Гершковичем,

– написано на баннере.



Акция поддержки от фанатов Арсенала / Фото Reuters

Напомним, что Арсеналу чудом удалось избежать унизительного поражения от аутсайдера АПЛ Саутгемптона. "Канониры" расписали боевую мировую 3:3 и уменьшили свои шансы на чемпионство. Превосходство над вторым МанСити составляет 4 балла. Но у "горожан" в запасе есть еще два поединка.

Зинченко провел на поле 72 минуты и был заменен Эдди Нкетиа. Заряженность Александра, мотивировавший одноклубников после пропущенных голов прямо посреди футбольного поля, изрядно поразили фанатов.