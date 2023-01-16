Мудрика мало: Челси заберет двух игроков у бывшего тренера Шахтера
Источник:Daily Mail
Лондонский Челси проводит активную зимнюю трансферную компанию. На покупке украинца Михаила Мудрика менеджмент "пенсионеров" не собирается останавливаться.
В воскресенье, 15 января, Челси закрыл трансфер вингера Шахтера Михаила Мудрика. "Синие" заплатят "горнякам" 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусов.
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Переход Мудрика стал пятым трансфером лондонцев во время зимнего окна. До украинца Челси приобрели Бенуа Бадиашиля, Давида Датро Фофана, Андрея Сантоса и арендовали Жоау Фелиша. Клуб потратил на усиление 143,5 миллиона евро.
Челси ослабит команду экс-тренера Шахтера
Следующей трансферной целью "синих" стали игроки Брайтона – Леандро Троссард и Мойзес Кайседо. Ранее Челси уже забрали у "чаек" защитника Марка Кукурелью, а затем главного тренера Грэма Поттера. Впрочем, это мало смущает владельцев клуба.
Как известно, у Леандро Тросарда конфликт с нынешним тренером Брайтона Роберто Де Дзерби. В последних поединках бельгиец не играл за "чаек". Так что в этом вопросе интересы клубов совпадают.
А вот с эквадорцем Кайседо дела обстоят сложнее. Полузащитник является ключевым игроком команды Де Дзерби. Кроме того, контракт действует до лета 2025 года. "Синим" придется заплатить немалую компенсацию.
Зимние трансферы Челси 2022/23
- вингер Михаил Мудрик (Шахтер) – 70 миллионов евро
- защитник Бенуа Бадиашиль (Монако) – 38 миллионов евро
- полузащитник Андрей Сантос (Васко да Гама) – 12,5 миллионов евро
- нападающий Давид Датро Фофана (Мольде) – 12 миллионов евро
- нападающий Жоау Фелиш (аренда из Атлетико) – 11 миллиона евро