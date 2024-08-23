Челси – Серветт 2:0

Голы: Нкунку, 50 (пен), Мадуэке, 76.

В Лиге конференций прошли первые матчи плей-офф квалификации. Одним из главных фаворитов соревнования является лондонский Челси, который занял шестое место в прошлом сезоне АПЛ, пишет 24 Канал.

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Насмешил фанатов

Первым соперником "синих" в турнире стал Серветт, который стал третьим в чемпионате Швейцарии. Энцо Мареска применил определенную ротацию состава. Благодаря этому впервые в этом сезоне в основу попал Михаил Мудрик.

Украинец вышел в нападении вместе с Нкунку, Нету и Гую. Француз и открыл счет в игре, отличившись с пенальти после перерыва. А вот воспитанник Барселоны наоборот попал в забавную ситуацию.

На 51 минуте обрезка от кипера Серветта позволила Гую оказаться с мячом перед пустыми воротами. Однако Марк умудрился пробить именно во вратаря швейцарцев.

Видео фейла Марка Гуя:

Более того, после этого Фрик еще дважды спас Серветт после ударов форварда. В конце концов это не помешало Челси уверенно победить, второй гол в ворота соперника провел Мадуэке после разрезного паса от Фернандеса.

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Как сыграл Мудрик

Что же касается Мудрика, то вингер провел на поле весь матч, но ничем особенным не запомнился. Михаил отдал 81% точных передач, нанес три неточных удара, выиграл 6 из 9-ти единоборств и три раза успешно ушел в дриблинг.

Украинец получил оценку 7,5 от SofaScore, среди игроков Челси лучше оценили лишь Йоргенсена, Адарабиойо и Нкунку. Ответный матч пройдет 29 августа в Женеве.