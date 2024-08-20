Георгий Судаков и Михаил Мудрик знакомы еще со времен совместной игры в Шахтере. Игроки являются довольно близкими друзьями.

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Что сказал Судаков о будущем Мудрика

Украинский футболист верит, что Михаил еще сможет показать свои лучшие качества.

Михаил – невероятный игрок. У него нет верхней границы, он может выиграть Золотой мяч благодаря своим качествам, но все зависит только от него. Верю, что он сможет проявить свои лучшие качества. Украина – невероятно талантливая страна, а он – замечательный пример для подражания,

– рассказал Судаков.

Справка. После перехода в Челси Михаил Мудрик провел 58 матчах за лондонский клуб. В них украинский футболист забил 7 голов и отдал 4 ассиста.

Отметим, что в первом матче АПЛ сезона-2024/2025 "пенсионеры" уступили Манчестер Сити.