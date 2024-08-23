Челсі – Серветт 2:0
Голи: Нкунку, 50 (пен), Мадуеке, 76.
В Лізі конференцій пройшли перші матчі плей-оф кваліфікації. Одним з головних фаворитів змагання є лондонський Челсі, який посів шосте місце минулого сезону АПЛ, пише 24 Канал.
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Насмішив фанатів
Першим суперником "синіх" у турнірі став Серветт, який став третім у чемпіонаті Швейцарії. Енцо Мареска застосував певну ротацію складу. Завдяки цьому вперше в цьому сезоні в основу потрапив Михайло Мудрик.
Українець вийшов у нападі разом із Нкунку, Нету та Гую. Француз і відкрив рахунок у грі, відзначившись з пенальті після перерви. А ось вихованець Барселони навпаки потрапив у кумедну ситуацію.
На 51 хвилині обрізка від кіпера Серветта дозволила Гую опинитися із м'ячем перед порожніми воротами. Проте Марк примудрився пробити саме у воротаря швейцарців.
Відео фейлу Марка Гую:
Ба більше, після цього Фрік ще двічі врятував Серветт після ударів форварда. Зрештою це не завадило Челсі впевнено перемогти, другий гол у ворота суперника провів Мадуеке після розрізного пасу від Фернандеса.
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Як зіграв Мудрик
Що ж стосується Мудрика, то вінгер провів на полі весь матч, але нічим особливим не запам'ятався. Михайло віддав 81% точних передач, завдав трьох неточних ударів, виграв 6 з 9-ти єдиноборств та три рази успішно пішов у дриблінг.
Українець отримав оцінку 7,5 від SofaScore, серед гравців Челсі краще оцінили лише Йоргенсена, Адарабіойо та Нкунку. Матч-відповідь пройде 29 серпня у Женеві.