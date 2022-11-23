Очередная неудача: Челси не планирует подписывать Роналду после выхода из МЮ

Летом новые владельцы "Челси" обсуждали возможность подписания форварда. Однако сейчас они сосредоточены на других целях и не планируют подписывать Роналду после того, как он стал свободным агентом.

Как известно, тогда против трансфера португальского экс-нападающего МЮ выступил бывший главный тренер Челси Томас Тухель. Поэтому дело до подписания Роналду так и не дошло.

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Челси не заинтересован в Роналду

Сейчас тренерское кресло Челси занимает Грэм Поттер, поэтому доступность португальца для бесплатного трансфера немедленно вызвала предположение, что клуб может восстановить интерес к футболисту. Впрочем, у нынешнего тренера лондонской команды нет никакого интереса к Роналду, поскольку он сосредоточился на других целях.

Так, в Челси вроде бы хотят подписать игроков сборной Англии Джуда Беллингема (Боруссия Дортмунд) и Деклана Райса (Вест Хэм). Футболисты должны укрепить среднюю линию.

Кроме того, в Челси уверены, что подписание Роналду угрожает созданию благоприятной атмосферы в раздевалке.

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