Каталонське видання повідомило про початок перемовин між Челсі та Жирони щодо трансферу Артема Довбика. Хоча раніше агент футболіста запевняв, що форвард не покине іспанський колектив у зимове міжсезоння через регламент ФІФА. У Жироні теж націлені зберегти лідерів команди.

До теми Попит великий: агент Довбика розповів, чи можливий перехід українця в зимове трансферне вікно

"Сині" намагаються підписати Довбика

Регламент ФІФА забороняє футболістам грати більше, ніж за 2 клуби протягом одного сезону. Адже Довбик лише 6 серпня став одноклубником Віктора Циганкова.

Паралельно з тим йде мова, що "сині" готові заплатити за українського нападника 40 мільйонів євро. Раніше йшла мова про 39 мільйонів. Жирона солідно заробить на своєму найкращому бомбардиру, адже придбала Артема у Дніпра-1 за 7 мільйонів євро.

На порталі Transfermarkt оцінюють вартість Артема в 28 мільйонів євро.

Слід виділити той факт, що у запрошенні Довбика в Челсі особисто зацікавлений головний тренер "аристократів", який став ініціатором початку цих перемовин між клубами.

Лондонський клуб після 20-ти турів посідають 10-те місце в АПЛ, набравши 28 балів. Щодо Жирони, то підопічні Мічела Санчеса борються за чемпіонство Ла Ліги. Клуб Довбика та Циганкова набрав 48 очок у 19-ти турах сезону-2023/2024. Тому в Артема є чудові шанси взяти трофей у своєму першому сезоні в іспанській першості.

Нагадаємо! Довбик пов'язаний контрактом із Жироною до 30 червня 2028 року.

Також Артемом цікавиться мадридське Атлетіко та англійський Тоттенхем.

Довбик феєрить в іспанській Ла Лізі