Украинец после феерического дебюта против Ливерпуля не смог развить свой успех и провел неубедительно вторую половину сезона-2022/2023. Ходили слухи, что он может покинуть клуб летом, но Челси не отпустил украинца даже в аренду и, по словам известного инсайдера Фабрицио Романо, не рассматривал такую возможность.

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Позиции Мудрика все еще не крепки в Челси

После сложного начала Михаил Мудрик хорошо провел предсезонную подготовку и стал пользоваться доверием нового тренера Челси Маурисио Почеттино. Украинец в сезоне-2023/2024 стал основным игроком команды и отличился первыми голами за "синих".

Однако неожиданно появилась информация, что Челси все еще размышляет о будущем Мудрика. По информации испанского СМИ, в ближайшее трансферное окно Челси будет готов рассмотреть предложения заинтересованных клубов.

"Синие" готовы отдать Михаила в аренду, где украинец будет получать регулярную игровую практику или даже до полноценной продажи футболиста, но это может быть возможно лишь в том случае, если покупатель готов будет компенсировать все расходы на трансфер Мудрика из Шахтера, а именно 70 миллионов евро.

Несмотря на то, что второй сценарий считается маловероятным, сообщается, что интерес к подписанию игрока сборной Украины уже проявляют Арсенал и Ювентус, которые также следят за Георгием Судаковым.

Отмечается, что сам Мудрик чувствует себя хорошо в Челси и не заинтересован в переходе. Украинец надеется, что поддержка со стороны Маурисио Почеттино в его адрес продолжится и он будет важной частью коллектива сейчас и в будущем.

Справка. В сезоне-2023/2024 Михаил Мудрик провел за Челси 8 матчей, в которых забил 2 гола. Следующий матч "синие" сыграют против Блэкберна в Кубке Футбольной лиги 1 ноября в 21:45. Восстановился ли украинец от повреждения и будет ли готов поучаствовать в игре – пока неизвестно.