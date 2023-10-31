Українець після феєричного дебюту проти Ліверпуля не зміг розвинути свій успіх та провів дуже посередньо другу половину сезону-2022/2023. Ходили чутки, що він може залишити клуб улітку, але Челсі не відпустив українця навіть в оренду та, за словами відомого інсайдера Фабріціо Романо, не розглядав такої можливості.

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Позиції Мудрика все ще не є міцними у Челсі

Після складного початку Михайло Мудрик гарно провів передсезонну підготовку та почав користуватися довірою нового тренера Челсі Маурісіо Почеттіно. Українець у сезоні-2023/2024 став основним гравцем команди й відзначився першими голами за "синіх".

Проте неочікувано з'явилася інформація, що Челсі все ще роздумує над майбутнім Мудрика. За інформацією іспанського ЗМІ, у найближче трансферне вікно Челсі буде готовий розглянути пропозиції зацікавлених клубів.

"Сині" готові віддати Михайла в оренду, де українець отримуватиме регулярну ігрову практику або ж навіть до повноцінного продажу футболіста, але це може бути можливим лише в тому випадку, якщо покупець готовий буде компенсувати всі витрати на трансфер Мудрика з Шахтаря, а саме 70 мільйонів євро.

Попри те, що другий сценарій вважається малоймовірним, повідомляється, що інтерес до підписання гравця збірної України вже виявляють Арсенал та Ювентус, які також стежать за Георгієм Судаковим.

Зазначається, що сам Мудрик почувається добре у Челсі та не зацікавлений у переході. Українець сподівається, що підтримка з боку Маурісіо Почеттіно на його адресу продовжиться й він буде важливою частиною колективу зараз та в майбутньому.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Михайло Мудрик провів за Челсі 8 матчів, у яких забив 2 голи. Наступний матч "сині" зіграють проти Блекберна у Кубку Футбольної ліги 1 листопада о 21:45. Чи відновився українець від пошкодження й буде готовий взяти участь у грі – наразі невідомо.