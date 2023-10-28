В 10-м туре английской Премьер-лиги лондонский Челси встречался с Брентфордом. К огромному удивлению, Михаил Мудрик не попал в заявку на матч.

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Решили поберечь Мудрика

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино прокомментировал отсутствие украинца. Мышечное повреждение продолжает донимать Михаила.

И Энцо (Энцо Фернандес – 24 Канал), и Миша почувствовали что-то во время вчерашней тренировки, у обоих небольшие мышечные травмы. Мы надеялись, что они будут в составе, но, к сожалению, они не совсем готовы. Ни одна из этих травм не является большой проблемой, но мы не хотели рисковать,

– сообщил Почеттино.

Напомним, что в предыдущем туре Мудрик забил чудо-гол в ворота Арсенала (2:2). Однако тренер заменил его на 66-й минуте. Похожая ситуация произошла в матче с Фулхэмом (2:0). Тогда Михаил забил свой дебютный гол, но после перерыва не появился на поле. Причина – мышечный дискомфорт.

Отметим, что в сезоне 2023/24 Мудрик сыграл 8 матчей и забил 2 гола. Будем надеяться, что уже в следующем туре против Тоттенхэма (6 ноября) украинец сможет выйти на поле.