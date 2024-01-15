Украинский футболист оставил незабываемые впечатления у болельщиков. Когда Мудрик проходил мимо трибун, один из фанатов привлек внимание Михаила, и в ответ получил от вингера мармеладное сердце в качестве подарка, пишет 24 Канал.
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Забавный поступок Мудрика: болельщик в восторге
Такой скромный подарок очень порадовал болельщика. Этот момент попал на видео.
Мудрик подарил фанату конфету: смотрите видео
Это второй матч подряд в АПЛ, в котором украинец не появился на поле.
В этом сезоне Михаил Мудрик провел 20 матчей за Челси, отличившись 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Челси – Фулгэм: как прошел матч
- В первой половине игры «синие» испытывали трудности в забивании мяча в сетку соперника, но в добавленное арбитром время Фулгем сам принес себе неприятности. Защитник гостей, совершив подкат, сфолил на игроке Команды Челси, заработав пенальти. Коул Палмер решил выполнить 11-метровый удар и уверенно обыграл вратаря, забив гол, который стал решающим для своей команды.
- Эта победа над Фулгэмом помогла Челси подняться на восьмую позицию в чемпионате Англии.