В воскресенье, 28 февраля, Челси будет принимать МЮ в рамках 26 тура АПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Ситуация перед матчем

Оба клуба идут в верхней части таблицы. МЮ с 49 очками идет 2-м, а Челси – 5. Между командами разница в 6 пунктов.

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В предыдущем туре "аристократы" расстались мировой с Саутгемптоном 1:1. "Красные дьяволы" убедительно победили на домашнем поле Ньюкасл 3:1.

Челси и Манчестер Юнайтед провели на неделе и еврокубковые поединки. Лондонцы неожиданно минимально победили в Мадриде Атлетико 0:1. Команда из Манчестера сыграла в нулевую ничью с еще одним испанским клубом Реал Сосьедадом 0:0.

История клубных противостояний подопечных Тухеля и Сульшера является очень большой. Команды встречались в АПЛ 153 раза. Гости этого матча имеют преимущество в показателе по количеству побед – 62. У Челси на 17 побед меньше – 45. И еще в 46 поединках команды не сумели определить победителя.

Центральный матч АПЛ Челси – МЮ состоится 28 февраля в 18:30.

Прогноз от букмекеров Favbet

Букмекеры колеблются, кто может стать победителем этой встречи. Однако минимальное преимущество отдают хозяевам – 2,23. Победа МЮ оценена в 3,45. Не исключено, что матч двух равных команд может завершиться ничьей – 3,30.

Английские поклонники футбола смогут увидеть голы в исполнении обеих команд – 1,80.

Как может завершиться матч? На счета 1:1 или 1:0 стоят лучшие коэффициенты – 6,10 и 7,80 соответственно.

Первыми счет во встрече могут размочить хозяева – 1,78. А на то, что первыми голкипера Челси огорчат футболисты МЮ – 2,33.

Кто может стать автором результативного удара? Оливье Жиру и Тэмми Абрахам наиболее вероятно могут записать свои фамилии на табло – 2,50 и 2,70 соответственно.

Не следует списывать и потенциальных авторов голов Тимо Вернера и Эдинсона Кавани – 3,00 и 3,20.