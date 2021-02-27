У неділю, 28 лютого, Челсі прийматиме МЮ у рамках 26 туру АПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Ситуація перед матчем

Обидва клуби йдуть у верхній частині таблиці. МЮ із 49 очками йде 2-м, а Челсі – 5-те. Між командами різниця у 6 пунктів.

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У попередньому турі "аристократи" розійшлись мировою з Саутгемптоном 1:1. "Червоні дияволи" переконливо перемогли на домашньому полі Ньюкасл 3:1.

Челсі та Манчестер Юнайтед провели на тижні і єврокубкові поєдинки. Лондонці несподівано мінімально перемогли у Мадриді Атлетіко 0:1. Команда з Манчестера зіграла у нульову нічию ще з одним іспанським клубом Реал Сосьєдадом 0:0.

Історія клубних протистоянь підопічних Тухеля та Сульшера є дуже великою. Команди в АПЛ 153 рази зустрічались між собою. Гості цього матчу мають перевагу у показнику за кількістю перемог – 62. У Челсі на 17 звитяг менше – 45. У ще 46 поєдинках команди не зуміли визначити переможця.

Центральний матч АПЛ Челсі – МЮ відбудеться 28 лютого о 18:30.

Прогноз від букмекерів Favbet

Букмекери вагаються, хто може стати переможцем цієї зустрічі. Однак мінімальну перевагу віддають таки господарям – 2,23. Звитяга МЮ оцінена у 3,45. Не виключено, що матч двох рівних команд може завершитись нічиєю – 3,30.

Англійські прихильники футболу зможуть побачити голи у виконанні обох команд – 1,80.

Як може завершитись матч? На рахунки 1:1 або 1:0 стоять найкращі коефіцієнти – 6,10 та 7,80 відповідно.

Першими рахунок у зустрічі можуть розмочити господарі – 1,78. А на те, що першими голкіпера Челсі засмутять футболісти МЮ – 2,33.

Хто може стати автором результативного удару? Олів'є Жиру та Теммі Абрахам найбільш ймовірно можуть записати свої прізвища на табло – 2,50 та 2,70 відповідно.

Не слід списувати з авторів голів і Тімо Вернера та Едінсона Кавані – 3,00 та 3,20.