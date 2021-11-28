Челси спасся от поражения Манчестер Юнайтед: безумный ляп Жоржинью и гол Санчо

Лондонский Челси спасся от поражения в 13-м туре английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед. Поединок в Лондоне завершился результативной ничьей.

Челси – Манчестер Юнайтед 1:1

Голы: Жоржинью, 69 – Санчо, 50

Смотрите также Манчестер Сити на заснеженном поле обыграл Вест Хэм: Зинченко и Ярмоленко просидели на замене

После победы в Лиге чемпионов лондонский Челси в сезоне-2021/2022 претендует на победу в АПЛ. Перед игрой с МЮ "синие" возглавляли турнирную таблицу, однако Манчестер Сити благодаря победе против Вест Хэма сравнялся с Челси по набранным очкам.

В то же время Манчестер Юнайтед в глубоком кризисе: "красные дьяволы" недавно уволили Сульшера с должности главного тренера до сих пор не назначили Ральфа Рангника.

Ожидаемо Челси выглядел лучше и упустил несколько моментов за первый тайм. В начале игры Каллум Хадсон-Одой с близкого расстояния не обыграл Давида Де Хеа.

Вратарь МЮ спас команду и после дальнего удара Рюдигера. Мяч после сейва голкипера попал в перекладину. В середине тайма Хадсон-Одой имел еще одну возможность, но слишком слабо пробил в угол ворот – сейв Де Хеа.

Нелогический гол МЮ

У Манчестера Юнайтеда не было шансов отличиться и воспользовался подарком Челси в начале второго тайма. Игроки МЮ выбили мяч на поле Челси, где Жоржинью неудачно обработал его. Санчо перехватил мяч и с близкого расстояния переиграл Менди. Этакая игра от потенциального обладателя "Золотого мяча"…

В середине второго тайма Жоржинью смог исправиться за результативную ошибку. Челси заработал пенальти после того, как Ван-Биссака в штрафной сбил Тьяго Силву. Итальянский полузащитник уверенно обыграл Де Хеа с 11 метров.

Футболисты "Челси" доминировали до конца матча, однако так и не воплотили свое преимущество. Гости даже могли вырвать победу, если бы Фред воспользовался ошибкой Менди. Голкипер перед штрафным подарил мяч бразильцу, но неудачно им распорядился.

Турнирная таблица АПЛ. Челси после 13 туров набрал 30 очков и занимает первое место. У Манчестера Юнайтеда всего 18 очков – 8-я ступенька.