Челси – Манчестер Юнайтед 1:1
Голы: Жоржинью, 69 – Санчо, 50
Смотрите также Манчестер Сити на заснеженном поле обыграл Вест Хэм: Зинченко и Ярмоленко просидели на замене
- После победы в Лиге чемпионов лондонский Челси в сезоне-2021/2022 претендует на победу в АПЛ. Перед игрой с МЮ "синие" возглавляли турнирную таблицу, однако Манчестер Сити благодаря победе против Вест Хэма сравнялся с Челси по набранным очкам.
- В то же время Манчестер Юнайтед в глубоком кризисе: "красные дьяволы" недавно уволили Сульшера с должности главного тренера до сих пор не назначили Ральфа Рангника.
Ожидаемо Челси выглядел лучше и упустил несколько моментов за первый тайм. В начале игры Каллум Хадсон-Одой с близкого расстояния не обыграл Давида Де Хеа.
Вратарь МЮ спас команду и после дальнего удара Рюдигера. Мяч после сейва голкипера попал в перекладину. В середине тайма Хадсон-Одой имел еще одну возможность, но слишком слабо пробил в угол ворот – сейв Де Хеа.
Нелогический гол МЮ
У Манчестера Юнайтеда не было шансов отличиться и воспользовался подарком Челси в начале второго тайма. Игроки МЮ выбили мяч на поле Челси, где Жоржинью неудачно обработал его. Санчо перехватил мяч и с близкого расстояния переиграл Менди. Этакая игра от потенциального обладателя "Золотого мяча"…
В середине второго тайма Жоржинью смог исправиться за результативную ошибку. Челси заработал пенальти после того, как Ван-Биссака в штрафной сбил Тьяго Силву. Итальянский полузащитник уверенно обыграл Де Хеа с 11 метров.
Футболисты "Челси" доминировали до конца матча, однако так и не воплотили свое преимущество. Гости даже могли вырвать победу, если бы Фред воспользовался ошибкой Менди. Голкипер перед штрафным подарил мяч бразильцу, но неудачно им распорядился.