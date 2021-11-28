Манчестер Сити – Вест Хэм 2:1

Голы: Гюндоган, 33, Фернандиньо, 90 – Лансини, 90 + 4

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Манчестер Сити и Вест Хэму в очном матче пришлось адаптироваться не только друг к другу, но и к условиям. В течение первого тайма поле засыпало снегом.

К непростым условиям быстрее адаптировались хозяева поля, которые в первом тайме создали несколько острых моментов и отметились голом.



Перед матчем поле засыпало снегом / Фото twitter.com/ManCity

Воротам лондонцев сначала угрожали Уокер и Ляпорт. Первый опасно пробил рядом с воротами, а другой – попал в стойку. На 17-й минуте мяч таки побывал в сетке ворот Вест Хэма. Но арбитр отменил мяч Мареза из-за офсайда.

В середине первого тайма Манчестер Сити таки отметился легальным голом: Марез покатил на Гюндогана, который без проблем отправил мяч в сетку гостей.

После перерыва, когда газон почистили от снега, команды демонстрировали уже не такой интересный футбол, как в первом тайме. И только на 77-й минуте болельщики дождались острого момента.

Райс сильно пробил издали по центру ворот хозяев, однако Эдерсон отбил мяч. "Горожане" сразу ответили возможностью Гюндогану, но хавбек не переиграл Фабьянски в ближнем бою.

Голевая развязка

На последней основной минуте матча Манчестер Сити удвоил преимущество: после розыгрыша углового, Фернандиньо попал в нижний угол.

Вест Хэм нашел в себе силы ответить голом на последней минуте игры. Лансини красивым ударом попал в "девятку" – 2:1 – победа Манчестер Сити.

Украинские футболисты Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко провели весь матч на скамейке запасных своих команд.

Турнирная таблица АПЛ. Победа позволила Манчестер Сити набрать 29 очков и сравняться с лидирующим Челси. Однако "синие" еще сыграют свой матч 13-го тура. Вест Хэм остался – четвертым, имея 23 очка.