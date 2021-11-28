Челсі – Манчестер Юнайтед 1:1

Голи: Жоржинью, 69 – Санчо, 50

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Після перемоги у Лізі чемпіонів лондонський Челсі у сезоні-2021/2022 претендує на перемогу в АПЛ. Перед грою з МЮ "сині" очолювали турнірну таблицю, однак Манчестер Сіті завдяки перемозі проти Вест Хема зрівнявся з Челсі за набраними очками.

Водночас Манчестер Юнайтед у глибокій кризі: "червоні дияволи" нещодавно звільнили Сульшера з посади головного тренера й досі не призначили Ральфа Рангніка.

Очікувано Челсі виглядав краще й змарнував декілька моментів за перший тайм. На початку гри Каллум Хадсон-Одой з близької відстані не переграв Давіда Де Хеа.

Воротар МЮ врятував команду й після дальнього удару Рюдігера. М'яч після сейву голкіпера влучив у поперечину. У середині тайму Хадсон-Одой мав ще одну нагоду, але надто слабко пробив у кут воріт – сейв Де Хеа.

Нелогічний гол МЮ

Манчестер Юнайтед не мав шансів відзначитися і скористався подарунком Челсі на початку другого тайму. Гравці МЮ вибили м'яч на поле Челсі, де Жоржинью невдало обробив його. Санчо перехопив м'яч та з близької відстані переграв Менді. Така собі гра від потенційного володаря "Золотого м'яча"…



У середині другого тайму Жоржинью зумів виправитися за результативну помилку. Челсі заробив пенальті після того, як Ван-Біссака у штрафному збив Тьяго Сілву. Італійський півзахисник впевнено переграв Де Хеа з 11-и метрів.

Футболісти Челсі домінували до кінця матчу, проте так і не втілили свою перевагу. Гості навіть могли вирвати перемогу, якби Фред скористався помилкою Менді. Голкіпер перед штрафним подарував м'яч бразильцю, але він невдало ним розпорядився.

Турнірна таблиця АПЛ. Челсі після 13-и турів набрав 30 очок та посідає перше місце. Манчестер Юнайтед має всього 18 очок – 8-а сходинка.