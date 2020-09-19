20 сентября "Челси" встретится с чемпионом "Ливерпулем" во 2-м туре АПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Челси – Ливерпуль: прогноз

В стартовом туре чемпионата Англии действующий чемпион "Ливерпуль" в безумном матче одолел "Лидс", вернувшийся в элитный дивизион, пишет 24 канал. Первая часть игры оказалась очень результативной – 3:2 в пользу команды Клоппа. Во втором же тайме команды на обоих забили еще три гола.

Казалось, что матч закончится результативной ничьей, но хозяева считали иначе. Родриго нарушил правила, уйдя в агрессивный подкат. "Ливерпуль" получил почти 100-процентную возможность забить – пенальти. Снова к отметке подошел Салах, остановился, дождался пока вратарь начал двигаться и с 11 метров отправил мяч в левый угол ворот – 4:3.

"Челси" же более уверенно начал новый сезон в АПЛ. Лондонцы победили "Брайтон" 3:1. Первая 45-минутка закончилась при минимальном преимуществе "синих" 1:0. После перерыва "Брайтону" удалось сравнять счет, но долго такой результат не продержался.

Воспитанник "Челси" Рис Джеймс создал настоящий шедевр. 20-летний футболист "Челси" на 56 минуте укротил мяч, пробежал несколько метров и нанес пушечный удар. Мяч на высокой скорости попал в дальний угол и едва не разорвал сетку. Голкипер "Брайтона" Мэттью Райан ничем не мог помочь.

Добил "Брайтон" Курт Зума, отметившийся голом после углового. 3: 1 – "Челси" удачно начал сезон.

Центральный матч 2-го тура АПЛ "Челси" –"Ливерпуль" состоится 20 сентября в 18:30

Челси – Ливерпуль: кому отдают предпочтение букмекеры

Букмекеры Parimatch отдают победу "Ливерпулю". На их успех стоит коэффициент 2,15, а на победу "Челси" – 3,25. Ничейный счет специалисты оценили в 3,80.

На показатель, что забьет Салах и его "Ливерпуль" победит стоит коэффициент 3,50. На такой же показатель, но в исполнении игрока "Челси" Вернера – 5,00. По мнению специалистов, именно эти игроки смогут записать свои фамилии на табло в первой 45-минутке.

Скорее всего болельщики смогут увидеть первый гол во встрече в исполнении гостей – 1,72, а вот на результативный удар в исполнении "синих", который станет первым в матче – 2,12.

"Тотал матча 2-3 гола" оценен в 2,15.

На победу "Челси" в один мяч можно сделать ставку с коэффициентом 4,80. А на аналогичный показатель, но в исполнении "Ливерпуля" – 4,00.