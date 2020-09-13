12 сентября чемпион "Ливерпуль" принимал в первом туре "Лидс, который повернулся в АПЛ. Команда Клоппа в результативном матче победила соперника.

Ливерпуль – Лидс 4:3

Голи: Салах, 4 (п), 33, 88, Ван Дейк, 20 – Гаррисон, 12, Бемфорд, 30, Клих, 66

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Невероятные камбэки гостей

Очень активно хозяева начали этот поединок. Активность "Ливерпуля" принесла результат уже на 4-й минуте. Кох сыграл рукой в штрафной, арбитр назначил пенальти. К мячу уверенно подошел Салах и реализовал 11-метровый блестящим ударом под перекладину, не позволив голкиперу на него среагировать – 1:0.

9-й минуте "Лидс" забил первый гол после возвращения в АПЛ, но судья усмотрел офсайд, счет не изменился.

Уже через три минуты Гаррисон совершил рывок, получил блестящую передачу и прицельно пробил, переиграв вратаря – 1:1.

Робертсон выполнил подачу с углового прямо на Ван Дейка, который выпрыгнул выше защитников и головой направил мяч в сетку – 2:1.

Преимущество хозяев продержалось не слишком длительное время. Уже на 30-й минуте "Лидс" снова сделал камбэк. К взятию ворот привела ужасная ошибка. Защитник потерял мяч, его подхватил Бэмфорд и отправил в сетку, изменив счет на 2:2.

Активный Салах не был согласен с таким развитием событий и взял инициативу в свои ноги. Игрок сборной Египта сыграл на добивании в штрафной, отправив мяч в правую девятку – 3:2.

Мане в штрафной принял разрезную передачу между защитниками. Не поднимая голову, он пробил низом по центру ворот, но голкипер гостей выдал уверенный сейв.

Салах – герой матча

Вейналдум получил отличный пас в штрафной, но не смог реализовать почти 100-процентный голевой момент. Он пробил в угол ворот, но голкипер выдал удивительный сейв в прыжке.

Гаррисон мог сравнять счет встречи. Он отправил мяч в сетку, но сделал это из положения вне игры.

Элдер Кошта нашел в штрафной партнера по команде, которым оказался Клих, и тот закатил мяч в нижний левый угол ворот – Алиссон не смог этому помешать, 3:3.

Вирджил Ван Дейк забил, но Майкл Оливер дал свисток, зафиксировал нарушение правил. Фирмино не использовал прекрасную возможность забить. Роберто стал адресатом ювелирной навесной передачи в штрафную, но головой пробил выше ворот.

Казалось, что матч закончится результативной ничьей, но хозяева считали иначе. Родриго нарушил правила, уйдя в агрессивный подкат. "Ливерпуль" получил почти 100-процентную возможность забить – пенальти. Снова к отметке подошел Салах, остановился, дождался пока вратарь начал двигаться и с 11 метров отправил мяч в левый угол ворот – 4:3.

Итоговый счет встречи – 4:3

Ливерпуль – Лидс видеообзор матча