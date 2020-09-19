20 вересня "Челсі" зустрінеться із чемпіоном "Ліверпулем" у 2-му турі АПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Челсі – Ліверпуль: прогноз

У стартовому турі чемпіонату Англії чинний чемпіон "Ліверпуль" у шаленому матчі здолав "Лідс", який повернувся в елітний дивізіон, пише 24 канал. Перша частина гри виявилась дуже результативною – 3:2 на користь команди Клоппа. У другому ж таймі команди на обох забили ще три голи.

Здавалось, що матч закінчиться результативною нічиєю, але господарі вважали інакше. Родріго порушив правила, пішовши в агресивний підкат. "Ліверпуль" отримав майже 100-відсоткову нагоду забити – пенальті. Знову до позначки підійшов Салах, зупинився, дочекався поки воротар почав рухатись та з 11 метрів відправив м'яч в лівий кут воріт – 4:3.

"Челсі" ж більш впевнено розпочав новий сезон в АПЛ. Лондонці перемогли "Брайтон" 3:1. Перша 45-хвилинка закінчилась за мінімальної переваги "синіх" 1:0. По перерві "Брайтону" вдалось зрівняти рахунок, але довго такий результат не протримався.

Вихованець "Челсі" Ріс Джеймс створив справжній шедевр. 20-річний футболіст "Челсі" на 56 хвилині приборкав м'яч, пробіг декілька метрів та завдав гарматного удару. М'яч на високій швидкості влучив у дальній кут та ледь не розірвав сітку. Голкіпер "Брайтона" Меттью Раян нічим не міг зарадити.

Добив "Брайтон" Курт Зума, який відзначився голом після кутового. 3:1 – "Челсі" вдало розпочав сезон.

Центральний матч 2-го туру АПЛ "Челсі" –"Ліверпуль" відбудеться 20 вересня о 18:30

Челсі – Ліверпуль: кому віддають перевагу букмекери

Букмекери Parimatch віддають перемогу "Ліверпулю". На їх успіх стоїть коефіцієнт 2,15, а на звитягу "Челсі" – 3,25. Нічийний рахунок спеціалісти оцінили у 3,80.

На показник, що заб'є Салах та його "Ліверпуль" переможе стоїть коефіцієнт 3,50. На такий же показник, але у виконанні гравця "Челсі" Вернера – 5,00. На думку фахівців, саме ці гравці зможуть записати свої прізвища на табло у першій 45-хвилинці.

Швидше за все вболівальники зможуть побачити перший гол у зустрічі у виконанні гостей – 1,72, а от на результативний удар у виконанні "синіх", який стане першим у матчі – 2,12.

"Тотал матчу 2-3 голи" оцінений у 2,15.

На перемогу "Челсі" в один м'яч можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,80. А на аналогічний показник, але у виконанні "Ліверпуля" – 4,00.