Лондонский "Челси" 14-го сентября стартовал в английской Премьер-лиге сезона 2020/2021. "Аристократы" встречались с "Брайтоном" и одержали убедительную победу.

Летом "Челси" усилился звездными футболистами, поэтому в новом сезоне от команды ждут только побед, пишет 24 канал. Однако в первой игре отличились не новички, а так называемые ветераны команды.

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Счет в матче открыл Жоржиньо, который отметился с пенальти. После перерыва Троссард сравнял счет, однако "синие" быстро восстановили преимущество.

Шедевр Джеймса

Воспитанник "Челси" Рис Джеймс создал настоящий шедевр. 20-летний футболист "Челси" на 56 минуте укротил мяч, пробежал несколько метров и нанес пушечный удар.

Мяч на высокой скорости попал в дальний угол и едва не разорвал сетку. Голкипер "Брайтона" Мэттью Райан ничем не мог помочь.

Добил "Брайтон" Зума, который отметился голом после углового. 3:1 – "Челси" удачно начал сезон.

Челси – Брайтон: видеообзор матча и гола Джеймса