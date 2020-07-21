В среду, 22 июля, действующий чемпион "Ливерпуль" померится силами с "Челси" в матче 37 тура АПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Ливерпуль – Челси: прогноз

"Ливерпуль" уже выполнил задание и стал досрочным чемпионом АПЛ. Но команда Клоппа даст достойный бой на родном стадионе, пишет 24 канал.

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"Челси" же занимает третье место с 63 пунктами в активе. "Аристократам" в спину "дышат" "Лестер" и "МЮ". У обеих команд по 62 очка. Поэтому, если "синие" стремятся удержать бронзовые награды АПЛ, нужна только победа.

В "МанСити" лондонцы уже не дотянутся, а вот получить третье место вполне реально. Если "Челси" проиграет, то у МЮ будет большая возможность выйти на трению строчку в таблице, но при условии, что "Манчестер Юнайтед" победит "Вест Хэм" Ярмоленко.

Ливерпуль – Челси: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch фаворитом этого поединка считают команду Клоппа. Так, на победу "Ливерпуля" можно сделать ставку с коэффициентом 2,04, а на успех "Челси" – 3,65. Ничейный результат оценивается в 3,70.

Специалисты не исключают, что ничья может стать итоговым результатом матча. Поэтому прогнозируют, что счет матча будет 1:1, такой результат они оценили в 7,50. На то, что досрочные чемпионы отметятся в матче – 1,18, а лондонцам удастся огорчить голкипера хозяев – 1,35.

На показатель, что "Ливерпуль" победит и Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 2,90. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 5,60.

Специалисты считают, что в матче может быть забито 2-3 мяча, поэтому "Тотал матча 2-3 гола" оценили коэффициентом 2,10.

Букмекеры склоняются к тому, что в первом тайме болельщики смогут увидеть гол в исполнении Салаха. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом – 4,40. Во втором же тайме Салах может оформить дубль в матче – 3,65.

За "Челси", вероятно, в первой части встречи забьет Жира – 6,30. Также букмекеры предрекают футболисту результативный удар во втором тайме. Такой показатель оценили коэффициентом 5,20.

На то, что "Ливерпуль" розмочит счет в первом тайме можно сделать ставку с коэффициентом 1,81, а гол гостей в первой 45-минутке оценили в 2,23.

Матч "Ливерпуль" – "Челси" состоится 22-го июля. Начало игры в 22:15.