Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду дважды отличился в матче и превзошел рекорды. Португалец побил показатель главного тренера национальной сборной Украины Андрея Шевченко в Серии А, а также стал первым футболистом, который забивал 50 и более голов в трех топ-чемпионатах Европы.

В матче 34 тура "Ювентус" одержал победу над "Лацио" (2:1). Роналду оформил дубль в матче, который позволил португальцу превзойти рекорд украинца Андрея Шевченко, сообщает Opta.

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Новые рекорды Роналду

Португальский форвард побил рекорд Серии А, быстрее предшественников достигнув отметки в 50 голов.

Этой отметки Роналду достиг за 61 матч. До этого быстрее всех 50 голов в чемпионате Италии забивал украинец Андрей Шевченко, которому понадобилось 68 матчей.

61 - Cristiano #Ronaldo is the fastest player to score 50 goals in Serie A (61 appearances) - among the players who made their debut since 1994/95. Sprinter.#JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/Fy6hQ6xW4W — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 20, 2020

Кроме этого рекорда португалец установил еще один. Он стал первым в истории футбола, который забивал 50 и более голов в трех топ-чемпионатах Европы – Англии, Испании и Италии.

50 - Cristiano #Ronaldo is the 1st player in history to score 50+ goals in Serie A, LaLiga and Premier League. Passport.#JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/mBrTIL7v6K — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 20, 2020

Добавим, что в июле 2018 года было официально объявлено о переходе 33-летнего португальца в состав итальянского клуба, с которым заключили 4-летний контракт. Трансферная сумма составила 100 миллионов евро, что стало рекордом для игроков старше 30 лет и самым дорогим приобретением в истории итальянских клубов.