У середу, 22 липня, чинний чемпіон "Ліверпуль" поміряється силами з "Челсі" у матчі 37 туру АПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Ліверпуль – Челсі: прогноз

"Ліверпуль" вже виконав завдання та став достроковим чемпіоном АПЛ. Але команда Клоппа дасть гідний бій на рідному стадіоні, пише 24 канал.

Читайте також: Битва володарів "Золотого м'яча": Роналду побив рекорд Шевченка у Серії А

"Челсі" ж посідає третє місце із 63 пунктами у активі. "Аристократам" у спину "дихають" "Лестер" та МЮ. У обох команд по 62 очки. Тому, якщо "сині" прагнуть втримати бронзові нагороди АПЛ потрібна лише перемога.

До "МанСіті" лондонці вже не дотягнуться, а от здобути третє місце цілком реально. Якщо "Челсі" програє, то у МЮ буде велика можливість вийти на тертю сходинку у таблиці, але з тієї умови, що "Манчестер Юнайтед" переможе "Вест Хем" Ярмоленка.

Ліверпуль – Челсі: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch фаворитом цього поєдинку вважають команду Клоппа. Так, на перемогу "Ліверпуля" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,04, а на успіх "Челсі" – 3,65. Нічийний результат оцінюють в 3,70.

Спеціалісти не виключають, що нічия може стати підсумковим результатом матчу. Тому прогнозують, що рахунок матчу буде 1:1, такий результат вони оцінили у 7,50. На те, що дострокові чемпіони відзначаться у матчі – 1,18, а лондонцям вдасться засмутити голкіпера господарів – 1,35.

На показник, що "Ліверпуль" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 2,90. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 5,60.

Фахівці вважають, що у матчі може бути забито 2-3 м'ячі, тому "Тотал матчу 2-3 голи" оцінили коефіцієнтом 2,10.

Букмекери схиляються до того, що у першому таймі вболівальники зможуть побачити гол у виконанні Салаха. На такий показник можна зробити ставку із коефіцієнтом – 4,40. У другому ж таймі Салах може оформити дубль у матчі – 3,65.

За "Челсі" вірогідно у першій частині зустрічі заб'є Жиру – 6,30. Також букмекери пророкують футболісту результативний удар у другому таймі. Такий показник оцінили коефіцієнтом 5,20.

На те, що "Ліверпуль" розмочить рахунок у першому таймі можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,81, а гол гостей у першій 45-хвилинці оцінили у 2,23.

Матч "Ліверпуль" – "Челсі" відбудеться 22-го липня. Початок гри о 22:15.