Челси готов уволить Лэмпарда: появились кандидаты на его место
Лондонский Челси готов уволить главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Британские СМИ назвали наставников, которые могут принять Челси после Лэмпарда.
Лэмпарду поставили условие
Фрэнк Лэмпард будет отправлен в отставку, если результаты Челси не станут лучше в ближайшее время. Об этом сообщает Sky Sports.
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В Челси считают с момента летнего трансферного окна команда не достигла достаточного прогресса. Как известно, Челси потратил более 200 миллионов долларов на новых игроков. В команду пришли:
- Кай Хавертц 88 миллионов долларов
- Тимо Вернер 58,30 миллиона долларов
- Бен Чилвелл 55,22 миллиона долларов
- Хаким Зиеш 44 миллиона долларов
- Эдуард Мэнди 26,40 миллиона долларов
Определяющими для будущего Лэмпарда станут январские матче с Лутон в Кубке Англии и с Вулверхэмптоном и Бернли в АПЛ.
Кто заменит Лэмпарда
В начале января уже появлялись слухи, что Челси уволит Лэмпарда. Клуб якобы рассматривал кандидатуру Андрея Шевченко, однако это оказалось неправдой.
По информации Sky Sports, бывший тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри и экс-тренер ПСЖ Томас Тухель заинтересованы в работе в Челси.
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