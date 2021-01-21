Лондонский Челси готов уволить главного тренера Фрэнка Лэмпарда. Британские СМИ назвали наставников, которые могут принять Челси после Лэмпарда.

Лэмпарду поставили условие

Фрэнк Лэмпард будет отправлен в отставку, если результаты Челси не станут лучше в ближайшее время. Об этом сообщает Sky Sports.

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В Челси считают с момента летнего трансферного окна команда не достигла достаточного прогресса. Как известно, Челси потратил более 200 миллионов долларов на новых игроков. В команду пришли:

Кай Хавертц 88 миллионов долларов

Тимо Вернер 58,30 миллиона долларов

Бен Чилвелл 55,22 миллиона долларов

Хаким Зиеш 44 миллиона долларов

Эдуард Мэнди 26,40 миллиона долларов

Определяющими для будущего Лэмпарда станут январские матче с Лутон в Кубке Англии и с Вулверхэмптоном и Бернли в АПЛ.

Кто заменит Лэмпарда

В начале января уже появлялись слухи, что Челси уволит Лэмпарда. Клуб якобы рассматривал кандидатуру Андрея Шевченко, однако это оказалось неправдой.

По информации Sky Sports, бывший тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри и экс-тренер ПСЖ Томас Тухель заинтересованы в работе в Челси.

Интересно. Челси после 19 туров в чемпионате Англии набрал всего 29 очков и занимает 8-е место. Что интересно, в прошлом сезоне после 19 туров Челси набрал 32 очка и занимал 4-е место.