Лондонський Челсі готовий звільнити головного тренера Френка Лемпарда. Британські ЗМІ назвали наставників, які можуть прийняти Челсі після Лемпарда.

Лемпарду поставили умову

Френк Лемпард буде відправлений у відставку, якщо результати Челсі не стануть кращі найближчим часом. Про це повідомляє Sky Sports.

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У Челсі вважають, з моменту літнього трансферного вікна команда не досягла достатнього прогресу. Як відомо, Челсі витратив понад 200 мільйонів доларів на нових гравців. У команду прийшли:

Кай Хавертц 88 мільйонів доларів

Тімо Вернер 58,30 мільйона доларів

Бен Чілвелл 55,22 мільйона доларів

Хакім Зієш 44 мільйони доларів

Едуард Менді 26,40 мільйона доларів

Визначальними для майбутнього Лемпарда стануть січневі матчі з Лутон у Кубку Англії та з Вулверхемптоном і Бернлі в АПЛ.

Хто замінить Лемпарда

На початку січня уже з'являлися чутки, що Челсі звільнить Лемпарда. Клуб начебто розглядав кандидатуру Андрія Шевченка, однак це виявилося неправдою.

За інформацією Sky Sports, колишній тренер Ювентуса Массіміліано Алегрі та екстренер ПСЖ Томас Тухель зацікавлені у роботі в Челсі.

Цікаво. Челсі після 19 турів у чемпіонаті Англії набрав усього 29 очок та посідає 8-е місце. Що цікаво, у минулому сезоні після 19 турів Челсі набрав 32 очки та посідав 4-е місце.