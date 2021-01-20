Во вторник, 19 января, Лестер дома принимал Челси в рамках 18 тура АПЛ. Хозяева без проблем одолели лондонцев.

Лестер – Челси 2:0

Голы: Ндиди, 6, Мэддисон, 41

Поклонников АПЛ ожидал интересный поединок двух равных команд. Перед матчем сложно было определить фаворита встречи, но в лучшей ситуации в таблице к поединку подошел Лестер, пишет 24 канал.

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Быстрый гол удался хозяевам встречи. Мэддисон прострелил в район 11-метровой отметки, где уже караулил Барнс, игрок не смог попасть по мячу, но это не стало завершением атаки. Мяч полетел прямо под удар Ндиди, который тот мощно пробил под штангу – 1:0 без шансов для голкипера.

Лестер больше угрожал воротам Челси. Кастано протащил мяч в штрафную соперника, обыграл нескольких опекунов и отдал передачу на свободного Мэддисона. Джеймс решил проверить на бдительность вратаря Мэнди – мяч пролетел выше ворот.

Еще до перерыва хозяева удвоили преимущество. Переброс на Варди закончился падением нападающего, но судья разрешил продолжить игру. Мяч подхватил активный Мэддисон и легко переиграл голкипера – 2:0.

Забил Лестер и в третий раз, но результативный удар Олбрайтон был отменен из-за офсайда. Не повезло и гостям. За лондонцев мог отличиться Вернер, но опять внимательной была арбитр матча на линии – офсайд.

Как ни старались футболисты, но счет матча изменить не удалось – 2:0 уверенная победа Лестера.

После победы "лисы" неожиданно возглавили таблицу АПЛ, опередив МЮ на один пункт. Правда, "красные дьяволы" еще свой матч не провели. Челси с 29 очками идет 8.

Лестер – Челси: видеообзор