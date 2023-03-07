Во вторник, 7 марта, пройдут первые ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. В одном из поединков Челси попытается взять реванш у Боруссии Дортмунд.

Следите с нами Челси – Боруссия: онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

В преддверии игры Грэм Поттер и Эдин Терзич объявили стартовые составы на битву в Лондоне. Украинец Михаил Мудрик начнет встречу со скамейки запасных. Его место на левом фланге нападения займет Рахим Стерлинг.

Стартовые составы команд

ЧЕЛСИ: Аррисабалага – Кулибали, Фофана, Кукурелья – Джеймс, Фернандес, Ковачич, Чилуэлл – Стерлинг, Фелиш, Хаверц.

БОРУССИЯ Д: Майер – Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейру – Джан, Озджан, Беллингем – Брандт, Алле, Ройс.

Напомним, что игра в Дортмунде завершилась минимальной победой германской команды. Единственный гол во встрече забил Карим Адееми, пропускающий отчетный матч из-за травмы.

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Фаворитом на проход в 1/4 финала считается Боруссия – 1,76 против 2,14. Впрочем, в конкретной игре больше шансов у хозяев:

победа Челси – 1,76

ничья – 4,00

победа Боруссии – 4,55

Прямая трансляция матча Челси – Боруссия Дортмунд состоится на онлайн-сервисе Megogo. Начало – в 22:00 по киевскому времени.