Челси и Боруссия свой первый матч в 1/8 финала провели 15 февраля в Дортмунде. И тогда минимальную победу одержали хозяева поля благодаря голу Адееми. Это значительно улучшило их шансы на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но и у Челси остаются хорошие возможности как взять реванш, так и выйти в следующий раунд турнира.

К теме Челси наконец-то победил после трансфера Мудрика: удастся ли победить и Боруссию в Лиге чемпионов

Ответный матч Челси – Боруссия состоится 7 марта. Начало встречи на "Стэмфорде бридж" в 22:00.

Следует напомнить, что ничья или победа Боруссии в этом матче выведет именно немецкий клуб в четвертьфинал Лиги чемпионов. Победа Челси с разницей в два или более голов позволит именно "синим" выйти в следующий раунд. Если же основное время закончится победой Челси с разницей в один гол, то болельщиков будет ожидать дополнительное время, а при необходимости – и серия пенальти.

Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Челси – Боруссия. Она будет доступна в этой новости.