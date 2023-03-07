У вівторок, 7 березня, пройдуть перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одному з поєдинків Челсі спробує взяти реванш у Боруссії Дортмунд.
Слідкуйте з нами Челсі – Боруссія: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Напередодні гри Грем Поттер та Едін Терзич оголосили стартові склади на битву в Лондоні. Українець Михайло Мудрик почне зустріч з лави запасних. Його місце на лівому фланзі нападу займе Рахім Стерлінг.
Стартові склади команд
Нагадаємо, що гра у Дортмунді завершилась мінімальною перемогою німецької команди. Єдиний гол у зустрічі забив Карім Адеємі, який пропускає звітний матч через травму.
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Фаворитом на прохід в 1/4 фіналу вважається Боруссія – 1,76 проти 2,14. Втім у конкретній грі більше шансів мають господарі:
- перемога Челсі – 1,76
нічия – 4,00
перемога Боруссії – 4,55
Пряма трансляція матчу Челсі – Боруссія Дортмунд пройде на онлайн-сервісі Megogo. Початок – о 22:00 за київським часом.