19-річний голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін своєю грою привернув неабиякий інтерес зі сторони європейських грандів футболу. Топові клуби Англії та Німеччини зацікавились послугами талановитого стража воріт "гірників".

У матчі 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів саме Трубін захищав ворота "Шахтаря" проти Інтера". Впевнена гра голкіпера привернула увагу європейських грандів. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

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Зацікавленість грандів футболу

Журналісти видання вражені грою Трубіна та зробили матеріал із гучним заголовком: "Трубін – голкіпер з місячною зарплатою у 5 тисяч євро, який зупинив Лукаку".

Молодий воротар вже начебто потрапив у шорт-лист трансферів трьох відомих клубів – "Челсі", "Арсенала" та "Баєра".

Після поєдинку з італійцями саме Трубін отримав звання найкращого гравця матчу за оцінкою авторитетного видання WhoScored. Оцінка голкіпера – 7,5. 19-річний воротар у матчі проти італійського клубу зробив 4 сейви, 47 раз торкнувся м'яча, віддав 14 точних з 39 передач (38%) і виграв одну верхову дуель. У підсумку Анатолій залишив свої володіння "на замку" у зустрічі з "Інтером" – 0:0.

Додамо, що контракт Трубіна з "гірниками" розрахований до літа 2024 року. Зарплата футболіста становить 5 тисяч євро на місяць. У цьому сезоні голкіпер взяв участь у 7 матчах, у яких пропустив 8 голів та одного разу зіграв на нуль. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.