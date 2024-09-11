Хозяева одержали победу со счетом 3:2. Решающий гол с пенальти забил Томаш Соучек.

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Что сказал Ребров после матча

Сразу после финального свистка Сергей Ребров прокомментировал поражение сборной Украины. Он заявил, что "сине-желтые" противостояли очень сильному сопернику и благодарен своей команде за борьбу:

Меня не все устраивает, но сегодня нет никаких замечаний. Я благодарен игрокам, но мы играли против очень сильной сборной, игравшей дома. Мы готовились, играли. Считаю, что готовились очень хорошо, а ребята продемонстрировали больше желания, больше пытались выиграть игру, чем против Албании.

Чуть позже уже на пресс-конференции наставник сборной Украины подробнее проанализировал поединок. Он акцентировал на ошибках, которые его подопечные допустили в ключевых эпизодах матча и ответил на вопрос о слабых первых таймов от "сине-желтых", что уже становится тенденцией.

"Мы все расстроены результатом. К сожалению, проиграли очень важную игру. Но я благодарен футболистам – они пытались ее спасти. Мне задавали вопрос, почему мы начали играть со второго тайма, но я считаю, что Чехия в первом тайме была очень агрессивной, было тяжело создавать моменты. В этом тайме все решили ошибки, которых мы допустили в обороне. К сожалению, даже когда мы забиваем два гола, проиграли из-за ошибок.

Будем работать над ошибками. Как и смотрели кандидатов – уверен, что будут новые. Это и командные, и индивидуальные ошибки. К сожалению, мы проиграли этот матч против Чехии. Разные вопросы: одни говорят, что нам не повезло, а другие – подавайте в отставку. Считаю, что очень много работы предстоит сделать", – сказал Ребров.

Также Сергей Ребров прокомментировал провальный старт Лиги наций в целом и рассказал о целях команды:

Да, у нас 0 очков, но какая цель сборной Украины? Попасть на чемпионат мира. Мы можем попасть благодаря квалификации и благодаря матчам Лиги наций. Считаю матчи Лиги наций важными, и я благодарен игрокам. Они отдали все ради победы, но работы много. Я работаю почти год, но с футболистами встречался, если не считать чемпионат Европы, максимум три недели. Это очень тяжело, но есть над чем работать, будем исправлять наши ошибки.

Напомним, что после двух туров сборная Украины занимает последнее место в группе В1. Следующие матчи "сине-желтые" проведут в октябре, когда в условно домашних поединках будут принимать Грузию (11.10) и Чехию (14.10).