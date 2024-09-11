Господарі здобули перемогу з рахунком 3:2. Вирішальний гол з пенальті забив Томаш Соучек.

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Що сказав Ребров після матчу

Одразу після фінального свистка Сергій Ребров прокоментував поразку збірної України. Він заявив, що "синьо-жовті" протистояли дуже сильному супернику та вдячний своїй команді за боротьбу:

Мене не все влаштовує, але сьогодні немає ніяких зауважень. Я вдячний гравцям, але ми грали проти дуже сильної збірної, що грала вдома. Ми готувалися, грали. Вважаю, що готувалися дуже гарно, а хлопці продемонстрували більше бажання, більше намагалися виграти гру, аніж проти Албанії.

Трішки згодом вже на пресконференції наставник збірної України детальніше проаналізував поєдинок. Він акцентував на помилках, яких його підопічні припустилися в ключових епізодах матчу та відповів на запитання щодо слабких перших таймів від "синьо-жовтих", що вже стає тенденцією.

"Ми всі засмучені результатом. На жаль, програли дуже важливу гру. Але я вдячний футболістам – вони намагалися її врятувати. Мені ставили питання, чому ми почали грати з другого тайму, але я вважаю, що Чехія в першому таймі була дуже агресивною, було важко створювати моменти. У цьому таймі все вирішили помилки, яких ми припустилися в обороні. На жаль, навіть коли ми забиваємо два голи, програли через помилки.

Будемо працювати над помилками. Як і дивилися кандидатів – упевнений, що будуть нові. Це і командні, й індивідуальні помилки. На жаль, ми програли цей матч проти Чехії. Різні запитання: одні кажуть, що нам не пощастило, а інші – подавайте у відставку. Вважаю, що дуже багато роботи належить зробити", – сказав Ребров.

Також Сергій Ребров прокоментував провальний старт Ліги націй загалом і розповів про цілі команди:

Так, у нас 0 очок, але яка мета збірної України? Потрапити на чемпіонат світу. Ми можемо потрапити завдяки кваліфікації та завдяки матчам Ліги націй. Вважаю матчі Ліги націй важливими, і я вдячний гравцям. Вони віддали все заради перемоги, але роботи багато. Я працюю майже рік, але з футболістами зустрічався, якщо не рахувати чемпіонат Європи, максимум три тижні. Це дуже важко, але є над чим працювати, будемо виправляти наші помилки.

Нагадаємо, що після двох турів збірна України посідає останнє місце у групі В1. Наступні матчі "синьо-жовті" проведуть у жовтні, коли в умовно домашніх поєдинках прийматимуть Грузію (11.10) та Чехію (14.10).