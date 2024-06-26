В среду, 26 июня, подойдет к завершению групповая стадия на чемпионате Европы-2024. В последней битве дня между собой сойдутся сборные Чехии и Турции, пишет 24 Канал.
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Чехи на грани вылета
Команда Ивана Гашека считалась вторым фаворитом в группе F. Однако в обоих первых матчах Чехия не поразила и скорее билась и боролась, чем играла в футбол.
Сборная была близка к ничьей с Португалией, но в конце концов упустила один балл в овертайме. А грузинам Чехия вообще могла проиграть, если бы не фарт в компенсированное время. Впрочем у чехов остается шанс на проход в плей-офф.
Для этого подопечным Гашека надо непременно побеждать зажигательную Турцию. Команда Монтеллы в красивом стиле переиграла Грузию (3:1), однако ничего не смогла сделать против грозной Португалии.
Турки уже де-факто в плей-офф, разве что могут туда не попасть в случае поражения и победы Грузии в параллельной игре. Ничья же выведет Турцию на Австрию, что будет довольно неплохим вариантом в 1/8 финала.
В каждой из команд есть ощутимые потери перед решающей игрой. Чехия не сможет рассчитывать на своего главного бомбардира Патрика Шика, тогда как турки потеряли кипера Гюнока и опорника Кокчу.
Ориентировочные составы:
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Где смотреть матч
Смотреть онлайн матч Чехия – Турция пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.
Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Чехия – Турция. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.