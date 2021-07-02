Чехия или Дания: кто выйдет из борьбы за трофей Евро-2020 – прогноз на матч 1/4 финала

В субботу, 3 июля, Чехия и Дания сойдутся в 1/4 финала Евро-2020. Букмекеры оценили шансы команд на выход в полуфинал турнира.

Жаркая битва

На пути в четвертьфинал сборная Чехии сотворила сенсацию чемпионата Европы-2020 – выбросила из турнира нидерландцев. Голы во втором тайме от Голеша и Шика принесли команде уверенную победу со счетом 0:2. Отметим, что "оранжевые" с 55-й минуты играли в меньшинстве. Чехи сполна отомстили команде Франка де Бура за победу над Украиной (3:2).

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Игроки Дании разгромили Уэльс 0:4. Команда во главе с Гаретом Бэйлом не смогла совершенно ничего противопоставить сопернику. Дубль оформил Дольберг, по одному результативному удару в активе Мехле и Брейтуэйта. На 90-й минуте встречи Уэльс играл в меньшинстве, удаление получил Уилсон.

Наибольшее внимание нужно обратить на нападающего Чехии Патрика Шика. Форвард идет на втором месте в гонке лучших бомбардиров чемпионата Европы. В его активе 4 гола. Шик уже в следующей игре может выйти на первое место, подвинув с вершины Криштиану Роналду, который свои выступления на Евро уже завершил.

История противостояний

Сборные уже 11 раз выходили на поле друг против друга. Здесь минимальным преимуществом обладают хозяева матча – 3 победы Чехов. Лишь на одну меньше у футболистов Дании – 2 победы. Аж 6 матчей завершались мировыми.

Последний раз команды выходили еще в ноябре 2016 года. В том контрольном спарринге сборные расписали ничью 1:1.

Прогноз Favbet

Матч 1/4 финала Евро-2020 Чехия – Дания состоится в субботу, 3 июля, в Баку на стадионе "Олимпийский". Начало встречи в 19:00. Победитель встречи в полуфинале сыграет против победителя поединка Украина – Дания.

Хотя преимуществом в истории противостояний обладают чехи, но букмекеры больше верят в победу датских футболистов – 2,15. Победа Чехии оценена в 3,85. Мировая, которая может стать уже 7-й между этими сборными – 3,30.

Скорее всего обе сборные не будут сильно рисковать на футбольном поле. Поэтому есть большая вероятность, что много голов мы не увидим. Обе команды не забьют в матче – 1,72.

Да –. Нет –. Если кому и удастся оформить дубль в поединке, то больше всего шансов будет у нападающего сборной Дании Каспера Дольберга –

Матч может завершиться со счетом 0:1 в пользу Дании – 5,70. На такой же счет, но уже в пользу чехов можно сделать ставку с коэффициентом 8,30.

Кто может забить в игре?