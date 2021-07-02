Спекотна битва

На шляху до чвертьфіналу збірна Чехії створила сенсацію чемпіонату Європи-2020 – викинула з турніру нідерландців. Голи у другому таймі від Голеша та Шика принесли команді впевнену перемогу з рахунком 0:2. Відзначимо, що "помаранчеві" з 55-ї хвилини грали у меншості. Чехи сповна помстились команді Франка де Бура за перемогу над Україною (3:2).

Оце так УЄФА заблокувала квитки британських фанатів на Євро-2020 проти України: причина

Гравці Данії розгромили Уельс 0:4. Команда на чолі з Гаретом Бейлом не змогла абсолютно нічого протиставити супернику. Дубль оформив Дольберг, по одному результативному удару в активі Мехле та Брейтвейта. На 90-й хвилині зустрічі Уельс грав у меншості, вилучення отримав Вілсон.

Найбільшу увагу потрібно звернути на нападника Чехії Патріка Шика. Форвард йде на другому місці у перегонах найкращих бомбардирів чемпіонату Європи. У його активі 4 голи. Шик вже у наступній грі може вийти на перше місце, посунувши з вершини Кріштіану Роналду, який свої виступи на Євро вже завершив.

Матч 1/4 фіналу Євро-2020 Чехія – Данія відбудеться у суботу, 3 липня, у Баку на стадіоні "Олімпійський". Початок зустрічі о 19:00. Переможець зустрічі у півфіналі зіграє проти переможця поєдинку Україна – Данія.

Історія протистоянь

Збірні вже 11 разів виходили на поле одна проти одної. Тут мінімальною перевагою володіють господарі матчу – 3 звитяги чехів. Лише на одну менше у футболістів Данії – 2 перемоги. Аж 6 матчів завершувались мировими.

Востаннє команди грали ще у листопаді 2016 року. У тому контрольному спарингу збірні розписали нічию 1:1.

Прогноз Favbet

Хоча перевагою в історії протистоянь володіють чехи, але букмекери більше вірять у перемогу данських футболістів – 2,15. Звитяга Чехії оцінена у 3,85. Мирова, яка може стати вже 7-ю між цими збірними – 3,30.

Швидше за все обидві збірні не будуть сильно ризикувати на футбольному полі. Тому є велика ймовірність, що багато голів ми не побачимо. Обидві команди не заб'ють у матчі – 1,72.

Чи буде у грі вилучення? Так – 4,45. Ні – 1,18. Якщо комусь і вдасться оформити дубль у поєдинку, то найбільше шансів буде у нападника збірної Данії Каспера Дольберга – 10.

Матч може завершитись із рахунком 0:1 на користь Данії – 5,70. На такий же рахунок, але вже на користь чехів можна зробити ставку з коефіцієнтом 8,30.

Хто може забити у грі?