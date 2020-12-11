Украинский полузащитник Евгений Чеберко дебютировал в Лиге Европы за ЛАСК в матче против Лудогорца. Украинец не только помог партнерам по команде сделать камбэк, но и попал в команду недели турнира.

Дебют для Евгения Чеберко в составе австрийского клуба можно назвать почти идеальным. Его ЛАСК одержал победу в заключительном матче группового раунда Лиги Европы, пишет 24 канал.

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Чеберко – в команде недели

Защитник провел на поле весь поединок. Этот поединок стал также первым для игрока сборной Украины, в котором он провел в составе все 90 минут. Ошибка забитого гола от болгар не помешала ему попасть в команду 6-го тура турнира.

ЛАСК благодаря хорошему второму тайму победил Лудорец 1:3. После успеха во встрече австрийцы с 10 очками заняли третье место в группе. Такой показатель не позволил им выйти в плей-офф Лиги Европы. Для команды украинца еврокубковый сезон завершен.