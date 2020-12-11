Чеберко дебютировал за ЛАСК в еврокубках и попал в команду недели Лиги Европы
Украинский полузащитник Евгений Чеберко дебютировал в Лиге Европы за ЛАСК в матче против Лудогорца. Украинец не только помог партнерам по команде сделать камбэк, но и попал в команду недели турнира.
Дебют для Евгения Чеберко в составе австрийского клуба можно назвать почти идеальным. Его ЛАСК одержал победу в заключительном матче группового раунда Лиги Европы, пишет 24 канал.
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Чеберко – в команде недели
Защитник провел на поле весь поединок. Этот поединок стал также первым для игрока сборной Украины, в котором он провел в составе все 90 минут. Ошибка забитого гола от болгар не помешала ему попасть в команду 6-го тура турнира.
ЛАСК благодаря хорошему второму тайму победил Лудорец 1:3. После успеха во встрече австрийцы с 10 очками заняли третье место в группе. Такой показатель не позволил им выйти в плей-офф Лиги Европы. Для команды украинца еврокубковый сезон завершен.
- Летом 2020-го года Чеберко подписал контракт с австрийским клубом. Соглашение рассчитано до 2024-го года.
- Всего в футболке ЛАСКа защитник провел 5 матчей в новом сезоне.
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